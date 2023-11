E’ arrivato il momento giusto per acquistare uno spazzolino elettrico Oral-B, ancora meglio due, grazie ad una fantastica promozione lanciata da Amazon, che prevede comunque la possibilità di raggiungere l’acquisto di due unità, risparmiando il 34% del prezzo originario di listino.

Il modello attualmente in promozione è Oral-B Pro 3 3900, un prodotto caratterizzato dal sensore di pressione luminoso, che quindi cambia colore nel momento in cui viene esercitata, da parte dell’utente, una pressione eccessiva, completamente ricaricabile ed utilizzabile senza filo (data la presenza della batteria integrata), in due colorazioni differenti.

Oral-B, acquistate i due spazzolini elettrici con uno sconto fondamentale

Due spazzolini elettrici ricaricabili al prezzo di uno (quasi), questa è la promozione attivata da Amazon sull’acquisto di Oral-B Pro 3 3900, la coppia infatti avrebbe un costo di 83,94 euro, ma approfittando dell’ottima soluzione corrente, sarà possibile risparmiare il 29%, andando così a versare un contributo finale di soli 59,99 euro per il loro acquisto.

Nella vendita si può trovare un set davvero completo, comprensivo appunto di 2 spazzolini elettrici, 3 testine ed una comoda custodia per favorire il trasporto di un singolo elemento. Una fantastica idea regalo per la coppia, promettendo comunque una pulizia approfondita, che secondo Oral-B dovrebbe rimuovere fino al 100% in più della placca che garantirebbe la pulizia manuale.

L’autonomia, considerando un classico utilizzo due volte al giorno, dovrebbe durare per circa una settimana, prima di dover richiedere la ricarica, avvenuta con il solito collegamento alla presa a muro, e visibile nel suo stato con l’indicatore disponibile sul piccolo display (in varie colorazioni per comprenderne appieno lo stato).