I conti correnti letteralmente svuotati in pochissimi secondi, questa è una delle truffe più pericolose a cui stiamo effettivamente assistendo nell’ultimo periodo, considerando anche il periodo in cui stiamo entrando, dettato proprio dalla presenza di una forte attenzione del pubblico verso il web e tutto ciò che vi gravita attorno.

Gli utenti stanno per iniziare con i propri acquisti natalizi, e di conseguenza si riverseranno sui vari siti preferiti per acquistare ciò che più vogliono. In primis è importante prestare attenzione alla protezione dei dati sensibili, ricordandosi di non condividerli con nessuno o comunque di effettuare acquisti solo su siti ufficiali; in parallelo è importante evitare di cadere nel tranello del “pacco da consegnare”.

Conti correnti svuotati, ecco la truffa più pericolosa

Attualmente risultano essere in distribuzione numerose email con le quali i malviventi si fingono un corriere, invitando il consumatore a premere un link per sbloccare un pacco, proprio perché altrimenti la spedizione “non potrebbe venirgli recapitata”. Peccato si tratti di una truffa bella e buona, andreste a collegarvi ad un sito che non è quello ufficiale del corriere, consegnando tutti i vostri dati sensibili nelle mani del malvivente di turno, che si ritroverebbe nelle condizioni ideali per accedere al vostro conto corrente, o altrimenti vendere i dati sensibili ad altre aziende, da utilizzare poi per scopi non troppo leciti.

In un’occasione di questo tipo, l’unica cosa da fare sarebbe quella di cancellare tutto immediatamente.