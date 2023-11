WindTRE con 150 giga distrugge TIM e Vodafone, ecco il prezzo

Il mondo della telefonia mobile, soprattutto quella virtuale, sta apportando molta pressione ai gestori più famosi. Tra questi c’è anche il nome di WindTRE che con le sue solite offerte riuscirà anche questa volta a difendersi alla grande.

È nata ufficialmente una nuova offerta che prende il nome di GO 150 Flash+ EasyPay. Questa concede davvero tutto al suo interno, come gli utenti si aspettano. Inoltre si paga molto poco ogni mese.

Con WindTRE potete avere 150 giga al mese con tutto incluso nel prezzo

Si parte innanzitutto con i minuti illimitati verso tutti i gestori italiani sia fissi che mobili. A seguire non mancano gli SMS, siccome ci sono 200 messaggi da spedire a chiunque. Infine ecco 150 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G del gestore, con 8,2 giga dedicati al traffico europeo. Il costo mensile è di 8,99 €, da pagare con la ricarica automatica.

La promo attualmente è dedicata a coloro che passano a WindTRE da gestori come Fastweb, CoopVoce, Iliad, PosteMobile ed altri operatori virtuali. Sono esclusi al momento Ho, Kena, Lyca e Very.

Da ricordare anche che tutti quanti avranno la possibilità di attivare l’offerta con una nuova eSIM. Ciò significa che se avete un dispositivo compatibile potrete attivare l’offerta scegliendo una scheda virtuale e non fisica. In questo modo non ci saranno prezzi per la spedizione e inoltre la consegna sarà immediata.

Ovviamente potrete avere tantissimi vantaggi, come il 159 senza alcuna attesa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, oltre a tutti i servizi già inclusi, senza dover pagare nulla.