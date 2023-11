iOS 17.2 è in test, consentirà di installare app senza APP STORE

Non si tratta di un periodo semplice per Apple visto che il lavoro da sostenere è veramente tanto, soprattutto in merito ad iOS. Durante gli ultimi giorni si è parlato dell’intenzione da parte del colosso di effettuare ricorso nei confronti del DMA che l’Unione Europea ha emesso nei suoi confronti.

La volontà dell’azienda è comunque quella di rispettare le regolamentazioni, ovvero quelle che riguardano il sideload delle applicazioni. Per chi non sa di cosa si tratta, è la semplice possibilità di installare dei contenuti su iPhone (iOS) ed iPad (iPadOS) senza dover passare all’interno dell’App Store.

Secondo quanto racchiuso nel DMA, gli utenti dovrebbero avere sempre la possibilità di installare delle applicazioni di loro gradimento senza che siano le aziende a scegliere da dove effettuare il download.

Apple, iOS 17.2 consente nella beta di installare app senza fare capo all’App Store

La rivelazione di quanto detto nelle ultime righe del paragrafo precedente sarebbe arrivata tramite alcune parti del codice che riguarda la beta della prossima release di iOS 17, ovvero la 17.2.

All’interno di un nuovo framework che si chiama “Managed App Distribution“, sarebbe racchiuso il tutto. Ci sono infatti alcune librerie che consentono alle applicazioni di terze parti di poter installare applicazioni a loro volta. Sono quindi delle API che permetteranno l’esistenza di market di terze parti che potranno installare dei pacchetti sugli iPhone e sugli iPad senza fare capo all’App Store.

Oltre a questo, le librerie potrebbero anche verificare la presenza di aggiornamenti ed eseguirli. Tutto ciò potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro di Apple ma non solo.