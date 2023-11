Tra le novità fiscali di quest’anno vi è sicuramente la Social Card. In seguito alla parziale conclusione del programma del Reddito di Cittadinanza, il Governo ha riattivato la carta digitale utilizzata già in passato per contrastare l’emergenza del carovita e dell’inflazione.

Social Card, la carta si rinnova con un ulteriore bonus per i cittadini

Il nuovo rilascio della Social Card ha avuto seguito la scorsa estate, con i cittadini italiani che hanno potuto beneficiare di un incentivo una tantum dal valore di 382 euro. A ricevere tale bonus sono stati i cittadini italiani, regolarmente iscritti all’ufficio dell’anagrafe con contestuale attenzione ISEE non sia superiore ai 15mila euro.

Poste Italiane si è occupata nelle scorse settimane del rilascio della Social Card. Sempre gli uffici di Poste hanno inoltre verificato l’idoneità di coloro che hanno effettuato la richiesta dell’incentivo.

La novità fiscale della carta non è tramontata però in estate, ma ha ora una coda in questa stagione autunnale. Per contrastare l’emergenza dell’inflazione ancora perdurante e per garantire ai cittadini un ulteriore incentivo contro i costi della benzina sempre più alti, l’esecutivo ha previsto una fase ulteriore del programma.

I beneficiari che hanno ricevuto il primo accredito sulla carta dal valore di 382 euro potranno presto ricevere un bonus ulteriore sempre sulla Social Card, il cui valore dovrebbe attestarsi sui 80 euro. Questo accredito potrà essere utilizzato per effettuare rifornimenti di carburante su tutta la rete stradale italiane. Il Governo ufficializzerà questa misura nei prossimi giorni, con la pubblicazione di un decreto ad hoc.