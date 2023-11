Truffa del QUISHING tramite QR Code, è pericolosissima

Purtroppo nel mondo del web si nascondono tantissimi inganni che ogni giorno possono rendere la vita difficile a qualsiasi utente. Che siano infatti le persone esperte o poco abituate a dover fronteggiare problematiche di questo genere, si può presentare sempre quella truffa che riesce a scardinare ogni tipo di difesa. Da giorni si discute di una nuova tecnica utilizzata dai truffatori, definita dagli esperti “Quishing“.

Più volte si è parlato di truffe telefoniche che hanno interessato tantissime persone in tutto il mondo, ma questa nuova tipologia di inganno potrebbe risultare davvero difficile da gestire. Quando si parla di Quishing si intende una truffa particolarissima che negli ultimi tempi ha registrato un aumento del 587%. Questa si baserebbe sui cosiddetti QR Code. No, questa volta non si parla di questi comodissimi codici per interrogare il menù di un ristorante o di un bar, ma per scongiurare un pericolo. Secondo quanto riportato infatti i criminali informatici riescono a mandare la loro truffa agli utenti mediante i codici QR. L’inganno porterebbe le persone a ritrovarsi su siti web infetti o a scaricare dei file che contengono dei virus.

Attenzione alle truffe Quishing che si nascondono nei QR Code

La maggior parte delle volte che una truffa del genere riesce ad agire porta i poveri utenti su siti web fasulli. Qui verranno portati ad inserire le credenziali di accesso e le informazioni del loro conto in banca, concedendole involontariamente ai criminali.

Sarà in questo modo che infatti questi ultimi potranno svuotare i vostri conti correnti, senza che neanche ve ne accorgiate.