In questi giorni, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile una nuova super offerta rivolta ad una particolare tipologia di utenti. In particolare, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200 Carta Giovani ed è rivolta, per l’appunto, a tutti i nuovi clienti dell’operatore che dispongono della Carta Giovani Nazionale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce rende disponibile la nuova offerta CoopVoce Evo 200 Carta Giovani

In questi giorni è stata resa disponibile CoopVoce Evo 200 Carta Giovani, la nuova offerta dell’operatore virtuale riservata ai nuovi clienti che dispongono della Carta Giovani Nazionale. Si tratta come sempre di un’offerta super conveniente e con tanto da offrire. Nello specifico, tutti gli utenti che la attiveranno potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere è di soli 7,90 euro al mese. Tuttavia, le sorprese non sono finite qui. L’operatore virtuale ha infatti deciso di offrire a questi clienti anche il primo mese senza costi ed anche il costo di attivazione sarà gratuito. Insomma, un’offerta davvero interessante per tutti gli utenti che dispongono della Carta Giovani Nazionale. Ricordiamo però che l’operatore ha reso disponibili poco fa tante altre offerte.

Una di queste è l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo Voce & SMS Special. Quest’ultima ha un costo di appena 4,50 euro al mese ed include ogni mese 1000 SMS verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 1 GB di traffico dati. Non dimentichiamo poi l’offerta mobile CoopVoce Evo 100 che, ad un costo di 6,90 euro al mese, arriva ad includere fino a 100 GB.