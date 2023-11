Da tempo siamo entrati in un’epoca in cui le proposte multimediali sono divenute liquide (streaming) e scaricabili. Potrebbe però verificarsi il caso in cui si voglia ascoltare un cd o guardare un dvd attraverso il proprio computer. In questo caso fortunatamente esistono differenti alternative. Ci sono ancora programmi che permettono di masterizzare tramite Windows 11, tra cui l’utilizzatissimo Nero Burning ROM, e altri programmi per la lettura e il funzionamento dei supporti ottici.

Le situazioni in cui questi consigli potrebbero risultare utili sono molteplici. Potrebbe trattarsi un bisogno istituzionale, oppure potrebbe presentarsi la mia strana voglia di riguardare un saggio delle elementari e scoprire quanto si era già scoordinati. Molti, infatti, conservano ricordi importanti sui DVD e sono anni che non riescono più ad accedervi. Immaginate quanti ne usavamo per backuppare i nostri dati quando gli hard disk costavano un occhio della cifra.

Come guardare i DVD su Windows

Prima di consigliarvi i programmi utilizzabili su Windows 11, premettiamo che dovreste trovare un lettore DVD o CD, o anche un PC compatibile che possegga un supporto di lettura. Anche i computer più moderni sono ancora in grado di visualizzare i contenuti salvati sui dischi e riescono a riprodurre film, video o la raccolta delle vostre stupende foto della comunione. L’opzione più utilizzata è sicuramente VLC, che siamo certi in molti di voi conoscerete e che già avrete sul pc. In questo caso, il sistema può essere anche sfruttato per salvare i contenuti del CD sotto forma di file, cosicché si abbia la certezza di poterli visualizzare in ogni momento.

Altro software per poter copiare un dvd sul computer è CDBurnerXP. Il programma è gratuito e consente la masterizzazione. Nonostante sia passato parecchio tempo dal suo lancio, continua a riscontrare un forte successo. È molto semplice da utilizzare e consente di copiare qualsiasi tipologia di file.

Tornando alla visualizzazione, in alternativa ci sono altri programmi come ad esempio Any DVD Player. Si tratta di un lettore piuttosto vecchiotto studiato per la piattaforma Microsoft. Esso è scaricabile gratuitamente ed ha un’interfaccia intuitiva che permette un’interazione e una navigazione semplice all’interno del menu. Opzione simile è Nero DVD Player, ma per usufruire del pacchetto completo bisogna pagare la licenza. Entrambi i programmi consentono la riproduzione sia dei DVD standard che dei Blu-Ray.