Netflix, le 5 serie TV consigliate di novembre 2023

Netflix sta sbancando durante questi ultimi mesi e con le sue nuove produzioni sta mettendo tanta carne al fuoco. Ci sono stati tanti ritorni graditi tra le serie TV, con nuove stagioni, ma anche le produzioni appena pubblicate si sono dimostrate molto valide.

Oggi 5 serie TV in particolare hanno attirato la nostra attenzione ed abbiamo deciso di proporvele. Tutte sono presenti all’interno della lista top 10 delle serie.

Netflix, le serie TV consigliate che dovete guardare sono ben 5

La prima serie che vi proponiamo, che attualmente è al settimo posto in risalita, è House of Cards, che qualcuno di certo avrà visto altrove durante gli scorsi anni. Sono 6 stagioni piene di episodi.

La serie che invece è al primo posto è Tutta la luce che non vediamo, che narra di eventi di epoca nazista. Molto consigliata e poi anche la nuova stagione Lupin, ancora disponibile in lista con le nuove avventure del ladro gentiluomo.

Un’altra serie TV che sta riscuotendo un gran successo ultimamente è sicuramente Bodies. In questa produzione, verrà trovato un corpo tra le strade di Londra sul quale si comincerà ad indagare scoprendo che una situazione del genere, peraltro con lo stesso cadavere, si è ripetuta già nel 20esimo secolo e nel 19esimo secolo. Verrà fuori anche un futuro stravolto dagli eventi. Infine non perdetevi la terza stagione de Il Sarto.

Tutti i titoli che abbiamo elencato sono disponibili per ogni piano di abbonamento, a partire da quello con le pubblicità fino ad arrivare al migliore in assoluto. Si tratta di tutte serie TV che potete trovare nella lista delle migliori del giorno, tra quelle più viste in assoluto.