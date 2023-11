Le iniziative di T IM sono sempre più vantaggiose. Il provider italiano in questo mese di novembre assicura a tutti gli abbonati delle ricaricabili low cost di grande valore con la garanzia di costi da vero ribasso e con soglie di consumo sempre più elevate. Nei listini di TIM c’è da fare attenzione, in particolare, a due tariffe.

TIM, le grandi tariffe per il mese di novembre

La prima ricaricabile del gestore italiano è certamente la Gold Pro. I clienti che optano per questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti e ben 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo di questa iniziativa sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altra ricaricabile da non sottovalutare, in alternativa alla Gold Pro, è certamente la Steel Pro. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno un costo di rinnovo persino inferiore, pari a soli 6,99 euro, con un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e ben 60 Giga per navigare in internet, anche con il 5G incluso nel prezzo.