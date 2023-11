Oppo Reno10 è lo smartphone Android di fascia media capace di catturare l’attenzione e l’interesse dei consumatori, con un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente, proprio con la spesa di soli 379 euro, ed allo stesso tempo la disponibilità di specifiche tecniche di alto livello.

Il focus parte dalla connettività 5G, passando per l’ampio display da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED con refresh rate a 120Hz, ma anche un processore Qualcomm, che viene accoppiato con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (la prima espandibile virtualmente fino a 16GB, la seconda invece con microSD da inserire nel dispositivo). Il comparto fotografico, con intelligenza artificiale, prevede un sensore principale da 64 megapixel, un grandangolare da 32 megapixel ed un macro da 8 megapixel, per una maggiore versatilità di utilizzo.

Oppo Reno10: il suo prezzo su Amazon è ottimo

Lo smartphone è da acquistare assolutamente ad occhi chiusi, sopratutto al prezzo di soli 379 euro, per la variante in oggetto, che include anche un comodo supporto auto brandizzato auto. Il suo valore di listino complessivo sarebbe di 499 euro, ma Amazon ha deciso di attivare uno sconto del 24%, così da ridurre al massimo la spesa dell’utente finale.

In aggiunta a tutte le specifiche tecniche di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, Oppo Reno10 offre una batteria da 5000mAh, che garantisce una buona autonomia complessiva e la super ricarica rapida da 67W, dimensioni relativamente ridotte, che non vanno oltre i 16,55 x 7,6 x 0,82 centimetri (e peso di 192 grammi), per terminare con ovviamente il sistema operativo Android 13, e personalizzazione grafica ColorOS, caratteristica di tutti i dispositivi della stessa azienda.