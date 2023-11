Nei giorni scorsi abbiamo purtroppo assistito a una tremenda alluvione che ha colpito il territorio della Toscana. Per questo motivo, alcuni operatori telefonici italiani hanno deciso di dare un loro piccolo contributo, aiutando e sostenendo gli abitanti di questa regione. Tra questi, ci sono gli operatori Vodafone e WindTre. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone e WindTre a sostegno degli abitanti della Toscana

In seguito all’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi la regione della Toscana, alcuni operatori telefonici italiani hanno deciso di dare il loro contributo e supporto. Come già accennato in apertura, tra questi ci sono Vodafone e WindTre. Il primo, in particolare, sta offrendo gratuitamente senza costi extra giga senza limiti per navigare a tutti i suoi clienti della regione Toscana.

L’operatore, in particolare, sta avvisando questi clienti tramite una apposita campagna SMS. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, questo bundle di traffico dati extra sarà utilizzabile per una settimana. Oltre a Vodafone, anche l’operatore telefonico WindTre ha deciso di dare il suo contributo.

Questo operatore, nello specifico, ha deciso di offrire giga senza limiti senza costi per due mesi ai suoi clienti residenti nella regione Toscana. Tuttavia, questi utenti non devono avere attiva al momento una delle offerte della gamma Unlimited. Come di consueto, al termine dei due mesi, la promozione si disattiverà in automatico.

Insomma, si tratta di tutta una serie di iniziative di vari operatori telefonici presenti sul terriotiro italiano volte a sostenere in qualche modo la popolazione che è stata afflitta da questo tremendo fenomeno naturale.