Amazon è sempre pronta a promettere agli utenti un risparmio assolutamente unico nel proprio genere, anche nel momento in cui si fosse interessati all’acquisto di un tablet con sistema operativo Android. Proprio in questi giorni l’azienda ha deciso di attivare uno sconto molto speciale, che abbassa di molto la spesa da sostenere, riuscendo così ad avere in cambio un tablet a soli 69 euro.

E’ chiaro che avvicinarsi ad un dispositivo di questo tipo porta con sé alcune preziose considerazioni, riguardanti più che altro specifiche non di altissimo livello, sebbene si parli di un SoC octa-core con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), un WiFi dual band, compatibile con frequenze a 5GHz e 2.4GHz, per finire con bluetooth 5.0 ed una batteria da 5000mAh, che dovrebbe garantire una buona autonomia generale.

Tablet Android al giusto prezzo su Amazon: costa solo 60 euro

Spendere meno dell’offerta corrente è praticamente impensabile, infatti al giorno d’oggi potete mettere le mani sul tablet spendendo soli 69 euro, grazie al coupon da applicare in pagina del valore di 40 euro. Spetta a voi flaggare la piccola casellina, in caso contrario non sarà possibile avere e ricevere lo sconto desiderato.

Il display è da 10,1 pollici di diagonale, si tratta di un IPS LCD con risoluzione HD (1280 x 800 pixel), per garantire la massima multimedialità sono stati integrati anche due speaker fisici, dal volume allietante. Il comparto fotografico è invece rappresentato da una coppia di sensori da 5 e 8 megapixel, non in grado assolutamente di essere al livello delle aspettative di dispositivi più costosi, ma dalla resa che potremmo definire basilare.