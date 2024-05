A quanto pare Samsung è tornata a far parlare di sé questa volta grazie a un suo medio di gamma le cui caratteristiche sono trapelate su Google Play Console, permettendo così di avere una panoramica alquanto dettagliata su quelle che saranno le caratteristiche dettagliate del suo futuro smartphone, si parte dal comparto fotocamere, avremo tre sensori posizionati sul lato posteriore dello smartphone insieme ad un sensore selfie presente invece sulla faccia anteriore, il tutto in linea con quanto visto già su Galaxy A35, ovviamente stiamo parlando di Samsung Galaxy M35.

Queste però non sono le uniche similitudini presenti tra i due device, M35 Monterà infatti al suo interno il medesimo chip exynos 1380, accompagnato da 6 GB di RAM, ovviamente il sistema operativo a muovere il tutto sarà Android 14.

La scheda tecnica

Generalmente le differenze che intercorrono tra le generazioni A ed M di Samsung Galaxy sono decisamente poche, e in questo caso la regola è ulteriormente confermata, effettivamente a distinguere le due linee sono davvero pochi insignificanti dettagli.

guardando invece proprio a questi piccoli dettagli, Un elemento che cambia radicalmente e la capacità della batteria che sarà da 6000 mAh, Un aumento decisamente sostanziale rispetto ad esempio a Galaxy A15 che si fermava 5000.

Per quanto riguarda il comparto fotografico non sono state rilasciate informazioni ufficiali tantomeno indiscrezioni, in molti però pensano che avremo a che fare con un sensore da 50 megapixel per la fotocamera principale, oltreché ad un display AMOLED da 6,6” di diagonale, i medesimi presenti su Galaxy A35.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale da parte di Samsung che potrebbe in realtà immettere direttamente lo smartphone sul mercato senza imbastire eventi specifici per un medio di gamma, ovviamente non si sa ancora nulla in merito al prezzo e all’eventuale arrivo nel mercato europeo e italiano, qualcosa in più si muoverà sicuramente nelle prossime settimane.