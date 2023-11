La lista delle cancellazioni di Netflix si allunga sempre di più. Mentre alcuni contenuti seriali non riscontrano particolare successo tra gli utenti, dettaglio che giustifica la loro cancellazione, altri invece sono particolarmente apprezzati dal pubblico che si ritrova deluso dalla scelta della piattaforma di eliminare alcuni di queste serie TV.

Sembra proprio che solo nel 2023 Netflix si sia dato alla pazza gioia interrompendo tantissime serie TV. Scopriamo insieme quali sono alcune delle serie cancellate che hanno maggiormente scatenato il malcontento degli utenti. Già a partire dai primi mesi del 2023 Netflix ha iniziato a cancellare parecchi contenuti. E mentre alcune di queste cancellazioni erano prevedibili, altre si sono rivelate particolarmente inaspettate. Sicuramente, le cancellazioni che maggiormente hanno sorpreso gli utenti sono anche quelle che hanno portato maggiore malcontento e delusione. Vediamo insieme alcune delle serie cancellate in questo 2023 da Netflix.

Le serie TV cancellate nel 2023

Sicuramente una delle peggiori cancellazioni di quest’anno è quella che riguarda la serie Sex/Life cancellata lo scorso aprile. La serie ha appassionato milioni di utenti per ben due stagioni. Inoltre, era diventata quasi un vero e proprio riferimento per tutto il genere erotico. Secondo alcune voci di corridoio sono state alcune tensioni sul set durante le riprese della seconda, ed ultima, stagione ad aver spinto la piattaforma ad optare per la sua cancellazione.

Un’altra importante cancellazione è quella che vede protagonista la serie fantasy Lockwood & Co. Basata sulla saga letteraria scritta da Jonathan Stroud che porta lo stesso nome. La storia è ambientata in una Gran Bretagna moderna, ma in una sua versione alternativa, dove dei fantasmi portano caos e distruzione da circa 50 anni. Fin da subito la serie ha ricevuto parecchi pareri e recensioni positive, soprattutto il suo ritmo incalzante e ricco d’azione. Eppure, nonostante si fosse guadagnata un certo seguito la serie TV è stata cancellata dopo la sua prima stagione.

Alcune inspiegabili cancellazioni di Netflix

Altra cancellazione inaspettata è stata quella della serie Sky High. Questa è una delle ultime cancellazioni proposte da Netflix e ha sorpreso moltissimo tanti utenti che si erano fin da subito appassionati alla storia. Infatti, la serie spagnola, è il sequel dell’omonimo film rilasciato nel 2020 e racconta la storia thriller di una madre che dopo essere rimasta vedova decide di unirsi alla banda di scassinatori del suo marito defunto per potersi liberare dal padre ricattatore.

Non dimentichiamo inoltre anche il k-drama Juvenile Justice che è stato cancellato durante la fase di post-produzione della seconda stagione, nonostante il successo riscontrato dalla prima.

Queste sono solo alcune delle tante serie che purtroppo non avranno una conclusione. Non sempre il motivo di tali cancellazioni viene reso noto né tanto meno è comprensibile. Come abbiamo visto spesso anche serie TV con grandi ascolti non sono state poi rinnovate. Questo dettaglio preoccupa moltissimi utenti che sono sempre sul chi va là, temendo il momento in cui Netflix possa cancellare la loro serie TV preferita.