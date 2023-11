Huawei Band 8 è una smartband incredibilmente economica, leggera e sottile, pensate infatti che ha uno spessore di soli 8,99 millimetri ed un peso di 14 grammi, proprio per capire le potenzialità di un prodotto che è impreziosito da prestazioni più che adeguate, ed un prezzo di vendita che, grazie anche ad Amazon, è sceso sotto i 50 euro.

Il prodotto dispone di un bellissimo display AMOLED da 1,47 pollici di diagonale, completamente touchscreen, con il quale riuscire a controllare tutte le funzioni effettivamente raggiungibili dal polso. Tra queste spicca il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24, le misurazioni di passi, distanza percorsa, calorie bruciate, stress e altro ancora.

Huawei Band 8, un prezzo così risicato non si era mai visto prima

Huawei Band 8 è disponibile nel periodo ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora in Italia, infatti oggi costa solamente 49 euro, grazie alla presenza di un comodo sconto che viene applicato direttamente da Amazon al prezzo originario di 59,90 euro (-17%).

Il prodotto è perfettamente compatibile sia con iOS che con Android, a prescindere dal sistema operativo di cui si è in possesso, le funzioni raggiungibili non cambiano. L’autonomia è di circa 14 giorni di utilizzo continuativo, con supporto alla ricarica rapida per il passaggio dallo 0 al 100% in soli 45 minuti (si hanno 2 giorni di utilizzo con soli 5 minuti di ricarica).

E’ adatto anche per gli utenti attenti all’attività sportiva, infatti include 100 modalità di allenamento differenti tra loro, con la capacità di riconoscere se l’utilizzatore sta camminando o correndo, e rilevando altresì quattro stili di nuoto differenti (è di conseguenza completamente impermeabile).