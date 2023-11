Ci sono novità molto interessanti sotto il punto di vista commerciale per tutti gli utenti di Vodafone in questa stagione autunnale. Anche nel mese di novembre, infatti, il provider inglese prevede delle offerte davvero interessanti per tutti i nuovi abbonati.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti no limits

La tariffa migliore di novembre per gli abbonati di Vodafone resta di gran lunga la Special 100 Giga. I clienti che si troveranno ad attivare questa promozione riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i contatti della propria rubrica e ben 100 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia del 5G.

La garanzia della Special 100 Giga, oltre alle soglie di consumo, si concretizza attraverso il prezzo. Gli abbonati che scelgono questa promo, infatti, si troveranno a pagare soli 9,99 euro ogni mese con la necessaria aggiunta una tantum pari a 10 euro per l’attivazione della SIM.

Sempre gli utenti che optano per la Special 100 Giga avranno un’altra garanzia sotto il punto di vista commerciale. A differenza delle precedenti ricaricabili, infatti, tutti gli abbonati che optano per questa promozione potranno godere di un costo bloccato nel semestre successivo alla data di applicazione, scongiurando ogni pericolo di rimodulazione per prezzi e soglie di consumo.

La portabilità da altro gestore resta fondamentale per poter sottoscrivere la Special 100 Giga. Tutti gli interessati dovranno recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.