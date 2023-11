Le novità che riguardano WhatsApp sono sempre più numerose. Nel corso di queste settimane la chat di messaggistica istantanea ha introdotto una serie di grandi novità per gli utenti, andando a soddisfare quelle che erano le tante richieste da parte del pubblico. Una delle novità più interessanti delle ultime settimane in cassa WhatsApp riguarda certamente l’invio delle foto.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

In seguito alle tante richieste da parte degli utenti, finalmente la chat consente ora l’invio di foto alta definizione. Ciò significa che su iPhone così come sui dispositivi Android di ultima generazione, gli utenti avranno la possibilità di condividere materiale multimediale nel loro formato originale.

Gli utenti che desiderano inviare ai proprio contatti della rubrica foto e video in HD, dovranno semplicemente entrare nel menù Impostazioni di WhatsApp nella sezione Spazio e dati. A tal punto si dovrà spuntare l’opzione per l’invio di materiale nel loro formato originale. Una volta effettuata questa scelta, la chat non andrà più ad attivare di default il suo algoritmo per la riduzione automatica dei file e del loro formato.

Gli sviluppatori che hanno rilasciato quindi questo aggiornamento assai attes su iPhone di ultima generazione e sui dispositivi Android hanno compiuto un ulteriore passo nei confronti delle richieste degli utenti, dopo il rilascio di altri upgrade molto importanti come la modifica di messaggi già inviati ed il tool che consente di effettuare l’accesso su più dispositivi. E’ bene ricordare però che gli utenti che decideranno di inviare file con alte definizione andranno ad occupare molta più memoria di archiviazione per il device.