Il presidente di Xiaomi, Lei Jun, ha confermato un dato eccezionale per la famiglia Xiaomi 14. Le vendite per i due flagship procedono a gonfie vele e il produttore ha raggiunto e superato il milione di dispositivi venduti.

I dati si riferiscono solo al mercato Cinese e non tiene conto delle altre aree dove gli smartphone sono stati presentati. Inoltre, non si può far rientrare nel conteggio il resto del mondo oltre il continente Asiatico, in quanto i due flagship non sono ancora stati annunciati globalmente.

Inoltre, queste vendite eccezionali spiegano anche un altro problema che si sta verificando per Xiaomi. L’elevatissima richiesta per i due device top di gamma rende impossibile accumulare scorte.

