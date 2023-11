Continuiamo a parlare di uno dei prossimi smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung, ovvero il prossimo Samsung Galaxy A25 5G. Quest’ultimo è già stato il protagonista di numerosi rumor, ma ora il noto sito web AndroidHeadlines ha rivelato ulteriori dettagli riguardanti le prossime colorazioni che saranno disponibili al debutto.

Samsung Galaxy A25 5G, emergono nuovi dettagli sulle possibili colorazioni

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove informazioni sulle colorazioni del prossimo mid-range Samsung Galaxy A25 5G. Come già detto in apertura, il sito web AndroidHeadlines ha rivelato ulteriori dettagli. In particolare, sul sito in questione sono state pubblicate nuove immagini renders del nuovo medio di gamma di Samsung.

Osservando le immagini, possiamo dunque scoprire almeno quattro nuove colorazioni, ovvero blu, azzurro, nero e verde chiaro. Oltre alle colorazioni, comunque, dai nuovi renders possiamo avare un’ulteriore conferma riguardo al design generale del device. Sul fronte, è dunque confermata la presenza di un Infinity-U Display, quindi con un notch a goccia centrale al cui interno troverà posto una selfie camera da 13 MP.

La diagonale del display dovrebbe assestarsi sui 6.44 pollici. La parte posteriore dello smartphone sarà caratterizzata dalla presenza di tre sensori fotografici posti a semaforo separatamente. Un design, quindi, molto simile a quello di fratelli top di gamma della serie Galaxy S23. Per il momento, sappiamo solo che ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP. Al momento non abbiamo infatti dettagli sugli altri sensori. Ricordiamo invece che, dal punto di vista prestazionale, ci sarà il soc Exynos 1280 con processo produttivo a 5 nm.