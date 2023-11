CoopVoce è uno degli operatori virtuali più economici del mercato delle telecomunicazioni italiano. Si tratta inoltre del primo MVNO a essere lanciato in Italia nel 2007.

CoopVoce, in quanto operatore telefonico virtuale, non possiede delle infrastrutture proprie ma si poggia sulla rete di TIM per offrire ai propri clienti i suoi servizi con una qualità eccellente.

L’operatore presenta un pacchetto di promozioni telefoniche molto vasto e tutte le offerte sono pensate per abbracciare utenti di tutte le età e con diverse esigenze con costi fissi, duraturi nel tempo e senza sorprese.

CoopVoce, quali sono le promozioni del momento?

Scopriamo insieme quali sono le offerte più convenienti del momento di CoopVoce: