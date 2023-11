WhatsApp, ora il vostro account è SUPER SICURO

Ogni utente WhatsApp si è accorto della grande volontà dell’applicazione di introdurre tantissime novità durante questo 2023. L’anno infatti è stato costellato di tanti aggiornamenti, tutti utili per migliorare alcune funzionalità o per introdurne delle altre totalmente nuove. L’impatto è stato devastante, con delle funzioni che hanno preso di diritto il primo posto nel cuore degli utenti, una tra queste sarebbe quella dei canali.

Oltre a questo però WhatsApp si è occupata anche di migliorare diversi aspetti che fanno parte della sicurezza. Quello è infatti l’aspetto principale che gli ingegneri hanno a cuore, in modo da garantire trasparenza e soprattutto tranquillità al pubblico. Ora sarebbe stata introdotta un’ulteriore novità, in grado di integrare il prossimo arrivo delle Passkey. A quanto pare infatti sarebbe stata scovata da alcune fonti molto attendibili una novità all’interno della versione beta di WhatsApp nell’ultimo periodo.

Stando a quanto riportato infatti ecco una nuova possibilità di mettere al sicuro il proprio account.

WhatsApp introduce un nuovo metodo di verifica degli account, è la propria mail

Dopo le tante novità che WhatsApp ha introdotto, ce n’è una che molto probabilmente renderà l’account sempre più sicuro.

Stando a quanto riportato infatti la celebre applicazione di messaggistica potrà contare sulle e-mail per rendere invalicabili gli account. Ad ogni profilo potrà essere associato un indirizzo di posta elettronica, in modo da poterlo usare per la verifica ad ogni nuovo accesso.

Così facendo sarà difficilissimo per i truffatori portarvi via il vostro account WhatsApp. Ben presto la novità sarà estesa a tutti e non solo ai beta-tester.