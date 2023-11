Il noto store di e-commerce non è solamente una fucina di ottimi sconti legati al mondo dell’elettronica, infatti ogni giorno gli utenti possono acquistare anche incredibili beni di prima necessità, di lusso o capi di vestiario, approfittando di prezzi sempre più economici. E’ questo il caso del profumo Calvin Klein, addirittura scontato del 46% rispetto al prezzo di listino.

Il modello in promozione è il Calvin Klein One, un eau de toilette nella versione con boccetta in vetro da 50 millilitri, fragranza agrumi che crea il giusto mix tra le note floreali caratteristiche dei profumi femminili, con il muschio presente nelle fragranze maschili, andando appunto a proporre un risultato che sarà amato profondamente da entrambi i sessi.

Profumo Calvin Klein a prezzo da saldo su Amazon

Il profumo in questione parte da un listino di 41,00 euro, che risulta essere però scontato fortemente da Amazon, mettendo così a disposizione dei consumatori finali un risparmio non da poco, se considerate che corrisponde al 46% del prezzo di listino, per arrivare alla fine a spendere solamente 22,10 euro per il suo acquisto.

Nel momento in cui sceglierete di acquistarlo non vi troverete alcuna sorpresa, poiché si tratta del più classico profumo di casa Calvin Klein, già visto e rivisto nel corso degli anni, impreziosito dalla presenza di una comodissima scatola di cartone, che ne facilita l’utilizzo ed il trasporto. L’unico aspetto negativo è riguardante l’assenza di un nebulizzatore, il che rende più difficoltoso il dosaggio da parte del consumatore finale, il quale si ritroverebbe leggermente in difficoltà sui dettagli nell’utilizzo quotidiano.