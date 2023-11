Con costanza continua gli utenti di WhatsApp sono alla ricerca di soluzioni e di trucchi per rendere la loro esperienza sulla piattaforma di casa Meta sempre più interattiva e dinamica. Sempre più iscritti sulla chat, da tempo, sono alla ricerca di più riservatezza e di privacy, con l’obiettivo di staccare in parte da una perenne esposizione online.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Uno dei trucchi maggiormente richiesti per WhatsApp è quello relativo all’invio di messaggi senza essere online. Da tempo, gli iscritti possono contare sulla possibilità di nascondere l’ultimo accesso attraverso il menù Impostazioni, ma lo stato online non può essere ancora celato in maniera definitiva.

Per inviare messaggi senza essere online si devono quindi cercare metodi alternativi, a partire dallo strumento delle notifiche. Le recenti versioni di WhatsApp su iPhone e su dispositivi Android garantiscono agli utenti la possibilità di rispondere ai messaggi in arrivo sulla chat direttamente attraverso le notifiche, senza cioè aprire il servizio. C’è però un limite: attraverso le notifiche gli utenti possono effettuare solo invii singoli di messaggi non invii multipli.

Un sistema ulteriore per comunicare senza essere online è affidarsi agli assistenti virtuali dei device, Google Assistant e Siri. Le intelligenze virtuali di Android e iPhone consentono agli utenti di dettare un testo da inviare su WhatsApp e selezionare il contatto della rubrica desiderato per l’invio. Anche questo metodo ha però un limite: esso non prevede l’ingresso online in chat ma è valida solo per le conversazioni singole e non per i gruppi.