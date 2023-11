IPTV, la nuova tattica che BECCA tutti i trasgressori e li MULTA

Nuove leggi hanno messo in ginocchio, o meglio tenteranno di farlo nei prossimi mesi, il mondo IPTV e della pirateria. Lo scopo come sempre è quello di combattere la pratica dello streaming illegale, cercando di ostacolare in ogni modo la trasmissione pirata di ogni IPTV.

IPTV e multe, ora gli utenti rischiano tantissimo con le nuove leggi

Da questo mese di novembre la situazione diventerà ancora più difficile da sostenere per ogni trasgressore, siccome sarà attivata una nuova piattaforma anti-pirateria. Questa nasce dalla collaborazione tra la Lega Serie A e AGCOM.

Il nome scelto è “Privacy Shield” e riguarda una piattaforma che entrerà in azione prima della fine di questo mese. Il sistema ha lo scopo di bloccare all’istante le trasmissioni streaming illegali. Dopo una segnalazione infatti la piattaforma potrà intervenire oscurando quasi al momento ogni trasmissione: basteranno solo 30 minuti.

Questo risultato potrà essere ottenuto soprattutto grazie alla partecipazione di alcuni organi molto importanti come l’agenzia per la Cybersicurezza e la FAPAV. Saranno tante le parti in causa che andranno a far parte di un’unica rete di protezione. Verranno coinvolti tutti i pirati che trasmettono i contenuti così come coloro che usufruiscono degli abbonamenti. Non saranno lasciate fuori le piattaforme dei servizi che rendono tutto questo possibile.

Bisogna ricordare che le multe sono elevatissime, sia per coloro che vendono il servizio che per coloro che lo usano. Si può arrivare ad ottenere una sanzione da circa 5000 €, fino ad arrivare addirittura a 3 anni di reclusione. In quel caso il gioco potrebbe effettivamente non valere più la candela e rischiare a quanto pare non ne vale certamente la pena.