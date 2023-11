La nuova iniziativa di TIM si presenta molto interessante per coloro che sono alla ricerca di un’ offerta 5G conveniente e con una buona quantità di Giga disponibili . Ora è infatti possibile usufruire raddoppiare i propri dati a tempo indeterminato per chi attiva le promo TIM 5G Power Smart e 5G Power Top , scegliendo però la Ricarica Automatica . Questa promozione sarà disponibile dal 5 novembre 2021 fino al 7 gennaio 2024 .

Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 9,99 euro se effettuato nei negozi, mentre è gratuito per chi sceglie di accedere all’offerta tramite il servizio online. Se si desidera acquistare una nuova SIM , il costo è di 10€ nei negozi fisici oppure di 25€ sul sito ufficiale, con un traffico incluso di 20€ . Sappiate però che con l’attivazione online il primo mese è Gratis. I già clienti che vogliono scegliere una tariffa della gamma 5G Power, invece, il costo di attivazione è di 19,99€ .

TIM 5G Power Smart ha un costo di 14,99€ al mese e Ricarica Automatica. Essa include chiamate illimitate, 1000 SMS ed anche 100 Giga di dati per la navigazione. Per chi cerca un’offerta con un maggior quantitativo di dati internet, TIM 5G Power Top può essere un’opzione interessante. Con questa offerta è possibile navigare con ben 200 Giga al mese al costo di 19,99€. Anche in questo caso, minuti illimitati e ben 1000 messaggi sono inclusi nell’abbonamento.