La luce solare LED, nel nostro caso fornita anche con un comodissimo pannello solare appunto per ricaricarla, dotato di un cavo di lunghezza massima di 5 metri che favorisce il collegamento diretto tra le parti, è da acquistare nel momento in cui si desiderasse illuminare un’area, che non abbia il collegamento elettrico per il posizionamento di una luce fissa tradizionale.

Nasce per essere utilizzata all’esterno, data la certificazione IP67 con la quale si identifica la sua resistenza agli agenti atmosferici, e la presenza di ben 208 led sulla superficie ne facilita l’illuminazione della zona, approfittando anche di ben 3 modalità di utilizzo differenti. La conformazione del faretto, oltretutto, rende l’illuminazione a 180 gradi, con sensore di movimento integrato nella parte anteriore che la farà accendere solo in determinate occasioni.

Luce solare LED, il prezzo Amazon è imbarazzante

Il prodotto potrebbe apparire come particolarmente costoso, ma vi possiamo assicurare essere tutt’altro che impegnativo da un punto di vista economico, poiché ad oggi è possibile acquistarlo a soli 14,96 euro, approfittando della riduzione del 5% applicata direttamente da Amazon sulla pagina ufficiale.

Il posizionamento è facilissimo, bastano pochissimi buchi a muro per agganciare la luce solare, approfittando di dimensioni tutt’altro che elevate, poiché raggiunge 14,5 x 11,3 x 2,5 centimetri di spessore. Se doveste avere dubbi riguardanti il tasso di conversione solare, ricordate che comunque può arrivare fino al 25%, soluzione che permette di convertire con assoluta facilità la luce solare in energia elettrica, senza quindi richiedere il collegamento ad una presa a muro; lo stesso sensore di movimento funge anche da rilevatore di luce, che porterà la lampada ad accendersi solo con la giusta luminosità ambientale (e non sempre).