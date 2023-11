Il team Open AI lavora con costanza per migliorare l’intelligenza artificiale e l’importante aggiornamento aggiunto di recente ne è una prova. Quest’ultimo include nuove funzionalità che renderanno la chatbot ancora più intuitivo e facile da usare. Inoltre si concentrerà anche sulla correzione di bug per migliorare la stabilità del software.

Il nuovo strumento introdotto è stato chiamato Gizmo (sono fan dei Gremlins?)e consentirà agli utenti di creare, gestire e modificare le proprie chatbot all’interno della piattaforma. Questo nuovo strumento offrirà molte funzionalità avanzate e sarà particolarmente utile per coloro che desiderano creare chatbot personalizzate per le loro attività commerciali o per le loro pagine web. Con Gizmo, infatti, gli utenti potranno ideare chatbot intelligenti in grado di rispondere ai clienti in modo rapido ed efficace, fornendo informazioni pertinenti e soluzioni. Il tool consentirà di personalizzare l’aspetto di ChatGPT, in modo che si adatti perfettamente al proprio brand o all’immagine dell’azienda.