L’operatore telefonico italiano TIM propone diverse offerte di tipo operator attack super interessanti. Tra queste, ci sono TIM Power Iron. Ora quest’ultima viene proposta anche da chi proviene dall’operatore virtuale Lycamobile e anche alcuni ex clienti di TIM potranno attivarla. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Passa a TIM con la super offerta TIM Power Iron ora anche verso Lycamobile

TIM Power Iron è una delle super offerte di tipo operator attack proposta in questi giorni dal noto operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, in questi ultimi giorni l’operatore ha deciso di renderla disponibile anche per tutti i clienti che richiederanno la portabilità da Lycamobile.

In precedenza, invece, questa offerta era rivolta soltanto ai clienti provenienti da altri operatori telefonici, tra cui Iliad, Poste Mobile, Poste Mobile Full, Rabona Mobile, Fastweb Full, Coop Full, Coop Italia, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, China Mobile International, Daily Telecom, Digi Mobil, Élite Mobile, Enegan, Europe Energy e FederMobile.

Oltre a questo, come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, questa super offerta è al momento proposta anche ad alcuni ex clienti di TIM. L’operatore telefonico, in particolare, sta avvisando i suoi ex clienti con una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS.

“Torna in TIM a soli 6,99E al mese con 100 Giga, minuti e sms illimitati. Attivazione 0E, SIM 10E. Offerta valida per clienti iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali. Vieni nei negozi TIM entro il 6/11. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli-condizioni”.

Ricordiamo che TIM Power Iron include ogni mese fino a 100 GB, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri ad un costo di 6,99 euro al mese.