Whatsapp può occupare molto spazio sui nostri dispositivi mobili. Questo è dovuto al fatto che l’applicazione memorizza una grande quantità di dati, tra cui messaggi, foto, video e file audio. Ogni volta che inviamo o riceviamo un file, viene solitamene salvato nella memoria del nostro smartphone.

Anche Telegram può rappresentare un problema per quanto riguarda lo spazio di archiviazione sul nostro dispositivo. In particolare, se si partecipa a numerosi gruppi pubblici o si seguono molti canali, è facile che il nostro cellulare si riempia rapidamente di messaggi e dati multimediali piuttosto inutili. Per ridurre lo spazio occupato da entrambe le applicazioni, ci sono però alcune cose che possiamo fare. I nostri consigli per l’archiviazione su Whatsapp e Telegram

Questi servizi di messaggistica istantanea sono molto popolari in Italia e in tutto il mondo, ma possono anche rappresentare un problema per la memoria del dispositivo. Il primo passo da fare è quello di disattivare i download automatici. Per attivare questo trucco su Whatsapp, basta andare nelle impostazioni dell’applicazione e seleziona “Storage e dati”. Qui, potrai scegliere le tue preferenze per il download automatico dei media. Il nostro consiglio è quello di spegnere la voce “Media visibili automaticamente” per le immagini, i video e i documenti. In questo modo, potrai decidere di scaricare i file solo quando lo desideri e avrai maggior controllo sulla sicurezza dei tuoi dati.

Per quanto riguarda la seconda app da noi citata, esistono altre soluzioni pratiche. In primo luogo, è possibile impostare la chat di Telegram in modo che i file multimediali vengano salvati automaticamente nella memoria esterna del proprio dispositivo. In secondo luogo, si può decidere di eliminare periodicamente le chat e i file multimediali che non ci interessano più. C’è anche un terzo trucco applicabile, è infatti possibile impostare un limite di archiviazione, in modo da evitare di riempire troppo la memoria del proprio dispositivo. Infine, anche su Telegram puoi disattivare i download automatici.