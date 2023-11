Android Auto ha un GRAVE problema, riguarda WhatsApp

Di progressi ne sono stati fatti talmente tanti in ambito smartphone che a risentirne positivamente sono state anche le automobili. Gli ultimi anni hanno mostrato una grande caparbietà da parte di alcune alcune aziende nel migliorare queste soluzioni, soprattutto per quanto riguarda il mondo Android.

Stando a quanto riportato infatti il sistema operativo per le vetture denominato Android Auto sta andando avanti a gonfie vele. Google inoltre ha in programma grandi miglioramenti che sopra aggiungeranno già dalla fine di questo 2023. Chiaramente il tutto non è esente da problemi, i quali vengono manifestati dagli utenti all’azienda mediante le solite segnalazioni.

Negli ultimi anni la grande integrazione con i servizi di messaggistica, in grado di gestire anche le chiamate, ha garantito al pubblico l’opportunità di lasciare sempre più da parte il telefono. Ultimamente però sarebbero arrivati nuovi problemi con una delle principali applicazioni, ovvero WhatsApp.

Android Auto, problemi grandi con WhatsApp: ecco cosa sta succedendo

Tra le applicazioni più diffuse in assoluto per quanto riguarda la messaggistica istantanea c’è sicuramente WhatsApp. Proprio per questo motivo su Android Auto è stata introdotta nella maniera più rapida possibile, in modo da concedere agli utenti la possibilità di utilizzarla senza dover far capo al proprio smartphone in auto.

A quanto pare attualmente gli utenti stanno avendo problemi con le chiamate. Una volta avviata una telefonata, questa si interromperebbe improvvisamente dopo circa un minuto. A quanto pare ai piani alti sono a conoscenza della problematica e starebbero cercando di lanciare un aggiornamento in breve tempo per risolverla.