Tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, in questi giorni PosteMobile ha deciso di fare una sorpresa ai suoi utenti. In particolare, l’operatore ha da poco deciso di far tornare una super offerta molto conveniente e con ben 100 GB di traffico dati per navigare, ovvero l’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow Week 100.

PosteMobile proroga la super offerta PosteMobile Creami Extra Wow Week 100

In questi ultimi giorni è stata prorogata la disponibilità di una super offerta mobile del noto operatore telefonico PosteMobile. Come già detto in apertura, ci riferiamo all’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow Week 100. Questa offerta sarà quindi disponibile all’attivazione a partire dal 7 novembre 2023 fino al prossimo 22 novembre 2023.

Si tratta di un’offerta molto interessante ma che sarà però attivabile soltanto dai nuovi clienti dell’operatore, sia da chi attiverà un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Come già detto, l’offerta include un grande quantitativo di traffico dati per navigare con connettività 4G+ pari a ben 100 GB. Questi saranno utilizzabili per navigare con una velocità massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Oltre a questo, nel bundle l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da pagare per il rinnovo dell’offerta è di soli 8 euro al mese. Il costo della scheda sim viene offerto gratuitamente senza costi. Ricordiamo che anche con questa offerta sono inclusi diversi servizi di reperibilità, tra cui Ti Cerco e Richiama Ora.