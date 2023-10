Android Auto 10.6, cosa cambia con il nuovo aggiornamento

È risaputo che all’interno della propria automobile non si può utilizzare nessun tipo di dispositivo mobile in maniera attiva, perché potrebbe comportare problemi. Tanti incidenti nel mondo infatti sono mortali proprio a causa degli smartphone ed è per questo che le principali aziende hanno fatto di tutto pur di perfezionare dei sistemi interni che fossero performanti al punto giusto da lasciare i telefoni in tasca. Android Auto è uno degli esempi più lampanti, vero sistema operativo che si utilizza all’interno delle autovetture mediante il sistema infotainment.

Più soluzioni sono state implementate negli ultimi anni e sono state anche ulteriormente migliorate. Ora risulta possibile fare molte più cose rispetto agli inizi, anche se proprio Android Auto non è stato esente da problematiche, le quali fortunatamente sono state risolte con aggiornamenti costanti.

Android Auto si aggiorna, arriva il collegamento per disconnettere il dispositivo

Durante gli ultimi giorni si sta parlando molto del nuovo aggiornamento che riguarda la versione 10.6. Android Auto con questo nuovo update consente agli utenti di avere una soluzione molto rapida per disconnettere lo smartphone dalla vettura.

Proprio all’interno dell’interfaccia sarà facile infatti notare una nuova opzione e prende proprio il nome di “disconnetti“. Premendoci su, gli utenti potranno quindi disattivare Android Auto. Chi collega lo smartphone con il cavo, potrà dunque lasciarlo collegato solo ed unicamente per una ricarica occasionale utilizzando le altre funzioni dell’auto.

Almeno per il momento queste sono le novità che sono state segnalate all’interno di questo nuovo aggiornamento. Non si registrano particolari problemi stando alle prime testimonianze.