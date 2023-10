Nel settore delle automobili elettriche, non si può non menzionare Tesla, l’azienda statunitense che si distingue come uno dei leader del mercato, anche in Europa.

La società di Elon Musk ha recentemente raggiunto un traguardo significativo: ha annunciato di aver venduto il suo milionesimo veicolo elettrico in Europa. Questa traguardo considerevole rappresenta la crescita di Tesla negli ultimi anni, anche nei nostri mercati

Il ruolo di Tesla nel mercato

Tesla è entrata nel mercato europeo nel 2009, con il lancio del modello Roadster. In questi anni, l’azienda ha fatto molta strada e, dopo 14 anni dal debutto, ha raggiunto l’obiettivo di un milione di vetture vendute. Considerando i livelli globali, si stima che le immatricolazioni arrivino addirittura ai 5 milioni. Prevediamo un rapido aumento nel mercato del nostro continente, dato che Tesla ha appena aperto un nuovo sito produttivo in Germania.

Dalle recenti statistiche è emerso che lo scorso anno Tesla ha venduto circa 237.000 vetture in Europa. Più della metà sono state le Model Y seguito dalle Model 3 con quota 91.000. Questa tendenza è destinata a continuare, poiché sempre più persone si stanno interessando ai veicoli elettrici e alle tecnologie sostenibili. Tesla ha sicuramente svolto un ruolo chiave nella promozione di questa nuova era dell’automobile, offrendo vetture di alta qualità che soddisfano le esigenze dei consumatori moderni. La società ha anche investito nella costruzione di una vasta rete di stazioni di ricarica in tutta Europa, rendendo l’utilizzo dei veicoli elettrici più conveniente e soprattutto accessibile a tutti. Grazie alla sua dedizione all’innovazione e alla sostenibilità, Tesla è destinata a rimanere un protagonista importante del mercato automobilistico nei prossimi anni, anche grazie al Piano che prevede il passaggio alle vetture sostenibili entro il 2035.

Piano Europeo Auto Elettriche 2035

Il Piano Europeo per le auto elettriche del 2035 è stato annunciato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di eliminare gradualmente le vetture a diesel e benzina e promuovere l’uso di veicoli più puliti e sostenibili. Questo progetto prevede una serie di misure volte a incentivare la produzione e l’utilizzo di auto elettriche, come la riduzione delle tasse sulla vendita di veicoli elettrici, il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo per le tecnologie di batterie e la creazione di una rete di stazioni di ricarica in tutta Europa.

Lo scopo principale è quello di ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’aria nelle città. L’uso di auto elettriche contribuirà anche a diminuire notevolmente la dipendenza dall’importazione di petrolio da Paesi terzi. Saranno introdotte anche regole più severe per i produttori di auto, che dovranno ridurre le emissioni dei loro veicoli elettrici e garantire che siano sicuri e affidabili. Come saranno smaltite le batterie? Il piano prevede anche l’introduzione per il riciclo e la riutilizzazione delle batterie delle auto elettriche.