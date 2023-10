Tesla raggiunge oggi un traguardo decisamente importante per la propria storia in Europa, ha infatti tagliato il primo milione di vetture consegnate sul territorio del Vecchio Continente. Numeri importanti che vanno comunque ad evidenziare il grandissimo lavoro svolto direttamente dall’azienda nella promozione di veicoli completamente elettrici.

Il tutto è sicuramente un bene per l’ambiente, considerando che ad oggi tutti i mezzi Tesla in commercio permettono di risparmiare 50 milioni di tonnellate di CO2 emesse, un quantitativo che può essere confrontato con 50 voli a/r tra Barcellona e Los Angeles per singola persona. Numeri che testimoniano inoltre il grandissimo legame e rapporto che si è venuto a creare tra Tesla ed i cittadini nostrani, dal lontano lancio della prima Roadster nel 2009.

Tesla, il prezzo di vendita è stato ridotto della metà

L’idea di Tesla è sempre stata di rendere il veicolo elettrico più accessibile per l’utente medio, e tutta la sua storia lo conferma: inizialmente la prima vettura del 2006 era sportiva e costava oltre 100’000 euro, e considerando il prezzo di lancio delle Model S e Model X, possiamo notare come in Europa la cifra finale che gli utenti devono pagare sia stata dimezzata completamente.

Il tutto è stato possibile grazie alle economie di scala con tecniche di progettazione innovative, senza comunque dover scendere a compromessi per quanto riguarda la sicurezza, l’efficienza, la qualità e le prestazioni. Per supportare numeri così importanti, Tesla ha inoltre potenziato la rete di Supercharger sul territorio, con oltre 1000 stazioni e 13’000 stalli, che nell’85% delle autostrade si trovano a meno di 60 minuti di viaggio. I piani ad ogni modo non cambiano, anche nel 2023 nei primi 3 trimestri sono stati aperti 8 stalli di Supercharger al giorno.