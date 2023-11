Una smart TV di Samsung è disponibile a prezzo outlet su Amazon, stiamo parlando del modello QLED da 55 pollici, più precisamente il QE55QN85CATXZT, prodotto commercializzato direttamente nel 2023, con decoder DVB-T2 integrato, ed anche tutti gli assistenti vocali, come Amazon Alexa e Google Assistant, per una maggiore versatilità nell’utilizzo.

Il prodotto viene definito smart TV poiché può collegarsi direttamente alla rete WiFi, permettendo in altro modo l’installazione di applicazioni per lo streaming, come Netflix, YouTube, DAZN e similari, senza costi aggiuntivi. Il modello in promozione ha una diagonale di 55 pollici, sfrutta tecnologia Neo QLED con risoluzione UHD (4K).

Smart TV Samsung al prezzo più basso su Amazon

Il prodotto di per sé avrebbe un listino particolarmente elevato, se considerate che al giorno d’oggi ha un costo di 1299 euro, ma approfittando di una particolare promozione su Amazon, la spesa finale risulta essere ridotta a 999 euro, godendo quindi di ua riduzione di circa 300 euro sul valore di listino.

E’ chiaro che ancora oggi l’investimento sia particolarmente importante, ma nulla vi ostacolerà dal poter godere di prestazioni di livello superiore rispetto alle più rosee aspettative. Il tutto con dimensioni non eccessive, raggiungendo per l’appunto 25,3 x 122,7 x 76,8 centimetri e una risoluzione 4K con refresh rate fino a 120Hz, grazie alla presenza di una HDMI di nuova generazione.

In confezione trova posto, oltre alla smart TV, anche il classico telecomando ad infrarossi per il controllo da remoto, funzionante a pile (anch’esse incluse). Sotto il cofano troviamo il processore Neural Quantum, un potente SoC che permette al consumatore finale di godere di grandissimo realismo nella riproduzione.