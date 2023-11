Nel corso di questa settimana la Champions League tornerà ad essere protagonista su Prime Video. La piattaforma streaming di casa Amazon si è assicurata la trasmissione della massima competizione europea di calcio per altre tre stagioni oltre quella attuale, sino quindi al 2027.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

Lo schema di programmazione della Champions di Prime Video è sempre lo stesso. Gli utenti potranno gustarsi la migliore partite del mercoledì sera con un occhio di riguardo alla trasmissione delle squadre italiane nella prima fase a gironi della competizione.

Se la convenienza di Prime Video in termini di contenuti è certificata dalla presenza della Champions League, sul fronte commerciale la piattaforma di casa Amazon si conferma vincente, essendo tra le poche a garantire ancora agli utenti la possibilità di un mese di prova. I nuovi abbonati potranno attivare un ticket per la tv streaming ed anche per la visione della Champions a costo zero per ben trenta giorni.

In seguito al periodo di prova, gli abbonati potranno scegliere liberamente se proseguire il loro rapporto con Prime Video al costo di 4,99 euro ogni mese o di 49,99 euro all’anno. Possibile anche la disdetta del piano, completamente a costo zero e senza penali.

Come al solito, i vantaggi di Prime Video non si fermano solo al campo streaming ma interessano anche i servizi extra e gratuiti di Amazon. Tra questi è bene citare le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.