In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di testare OBDeleven su una Cupra Formentor scoprendo pregi e difetti di questo dispositivo che non solo permette di scoprire i codici errore ma anche attivare funzionalità nascoste di tutte le automobili VAG (Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Lamborghini, Bentley, Cupra) e BMW.

Cos’è OBDeleven

OBDeleven è un dispositivo diagnostico per auto che funziona attraverso una connessione Bluetooth con uno smartphone o un tablet. Questo strumento è stato progettato per fornire un’ampia gamma di funzionalità che vanno dalla diagnosi di problemi meccanici ed elettronici alla personalizzazione delle impostazioni del veicolo. In termini più semplici, OBDeleven funge da ponte tra il sistema di bordo del veicolo e l’utente, permettendo una comunicazione bidirezionale che può aiutare sia i professionisti che gli appassionati di automobili a comprendere meglio lo stato del veicolo e ad apportare modifiche se necessario.

Il dispositivo si collega alla porta OBD-II (On-Board Diagnostics) del veicolo, che è uno standard nel settore automobilistico per l’auto-diagnosi e la segnalazione. Una volta stabilita la connessione, l’utente può utilizzare un’applicazione mobile dedicata per accedere a una varietà di funzioni. Queste possono includere la lettura e la cancellazione di codici di errore, il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni del veicolo, e la modifica di diverse impostazioni, come ad esempio la configurazione dei luci o l’attivazione di funzioni nascoste.

Uno degli aspetti più notevoli di OBDeleven è la sua facilità d’uso. A differenza di altri strumenti diagnostici che possono richiedere una formazione specifica o software specializzati, OBDeleven è stato progettato per essere intuitivo e accessibile. L’interfaccia utente dell’applicazione mobile è generalmente considerata user-friendly, con un design che facilita la navigazione anche per coloro che potrebbero non avere una vasta esperienza in meccanica o diagnostica automobilistica.

E’ importante notare che mentre OBDeleven offre una gamma di funzionalità che possono essere estremamente utili, l’uso improprio del dispositivo potrebbe portare a problemi. Ad esempio, la modifica delle impostazioni del veicolo senza una comprensione adeguata delle implicazioni potrebbe risultare in malfunzionamenti o, in casi estremi, danni al veicolo. Pertanto, è sempre consigliabile consultare le guide dell’utente e, se possibile, cercare il consiglio di professionisti prima di effettuare modifiche significative.

Cosa c’è nella confezione e com’è fatto

Ricordo qualche anno fa di aver acquistato OBDeleven per la mia Seat Leon e nella prima versione era di colore bianco e molto piccolino. Ora la nuova versione è molto più elegante e una volta acquistato ci arriva in una scatolina piccolina con anche un laccetto che serve ad attaccarlo magari alle chiavi della nostra automobile. Il nuovo dispositivo è anche realizzato con materiali più resistenti.

Primo Collegamento

Il primo passo da fare è collegare direttamente OBDeleven alla presa OBD della nostra automobile possibilmente con il quadro acceso.

Come localizzare la presa OBD della propria auto

In generale, la porta OBD-II è solitamente situata all’interno dell’abitacolo del veicolo, vicino al cruscotto e alla colonna di guida. Tuttavia, la posizione esatta può variare a seconda della marca, del modello e dell’anno del veicolo. Ecco alcune linee guida su come localizzarla:

Consultare il Manuale dell’Utente: Il primo e più affidabile punto di riferimento dovrebbe essere il manuale dell’utente del veicolo, che spesso contiene informazioni dettagliate sulla posizione della porta OBD-II. Area del Cruscotto: Uno dei luoghi più comuni in cui trovare la porta OBD-II è sotto il cruscotto, vicino ai pedali dell’acceleratore e del freno. Può essere nascosta dietro una copertura rimovibile o situata in un’area facilmente accessibile. Vicino alla Colonna di Guida: In alcuni veicoli, la porta potrebbe essere situata vicino alla colonna di guida, spesso a sinistra del volante. Spazi Laterali o Centrali: In alcuni casi, la porta OBD-II potrebbe essere situata nei vani portaoggetti laterali, vicino al freno a mano o nella consolle centrale. Utilizzo di Strumenti di Ricerca Online: Esistono diverse risorse online, compresi forum e video tutorial, che possono fornire indicazioni specifiche per marche e modelli particolari. Consultare un Professionista: Se tutte le altre opzioni falliscono, o se si è incerti sulla corretta identificazione della porta, è sempre consigliabile consultare un meccanico o un tecnico specializzato.

Una volta localizzata la porta OBD-II, l’utente può collegare OBDeleven e iniziare il processo di scansione o modifica, a seconda delle necessità e delle competenze. È fondamentale, tuttavia, procedere con cautela e consapevolezza, dato che un uso improprio degli strumenti diagnostici può portare a problemi di funzionamento del veicolo. OBDEleven in prima fase lampeggerà di rosso per segnalare il tentativo di connessione per poi passare a blu quando la connessione è avvenuta con successo.

Applicazione

L’applicazione mobile OBDeleven è un elemento fondamentale dell’ecosistema diagnostico offerto da OBDeleven. Essa serve come interfaccia utente tra il dispositivo hardware, che si collega alla porta OBD-II del veicolo, e l’utente finale. L’applicazione è progettata per essere intuitiva e facile da usare.

Una volta stabilita la connessione Bluetooth tra il dispositivo OBDeleven e l’applicazione mobile, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di funzionalità. Queste includono, ma non sono limitate a, la lettura e la cancellazione di codici di errore, il monitoraggio in tempo reale di vari parametri del veicolo come la temperatura del motore, la pressione dell’olio e i livelli di carburante, nonché la possibilità di eseguire test sui componenti del veicolo.

Un altro aspetto distintivo dell’applicazione è la funzione di “One-Click Apps“, che permette agli utenti di attivare o disattivare specifiche funzioni o impostazioni con un singolo tocco. Questo può variare dalla semplice attivazione di una modalità di risparmio energetico alla complessa reconfigurazione di sistemi come l’ESP (Electronic Stability Program).

L’applicazione è disponibile per sistemi operativi Android e iOS, e viene regolarmente aggiornata per includere nuove funzionalità e per garantire la compatibilità con una gamma sempre più ampia di veicoli.

Cosa si può fare con OBDeleven

Una volta selezionata la propria automobile si hanno 8 menu:

Info: Ci fornisce tutte le informazioni sulla nostra autovettura come il NIV, l’anno di produzione, il chilometraggio, il codice motore, la potenza, ecc…

Ci fornisce tutte le informazioni sulla nostra autovettura come il NIV, l’anno di produzione, il chilometraggio, il codice motore, la potenza, ecc… Cronologia: Tutte le modifiche effettuate con l’applicazione

Tutte le modifiche effettuate con l’applicazione Applicazioni: le app di default comprese le attivazioni di specifiche funzioni che aumentano le funzionalità dell’automobile. Le app sono a pagamento e c’è la necessità di pagare dei crediti. In alternativa si possono effettuare le stesse attivazioni consultando i tutorial presenti sui vari forum.

le app di default comprese le attivazioni di specifiche funzioni che aumentano le funzionalità dell’automobile. Le app sono a pagamento e c’è la necessità di pagare dei crediti. In alternativa si possono effettuare le stesse attivazioni consultando i tutorial presenti sui vari forum. Strumenti di Misura: un vero e proprio sistema di diagnostica per vedere in tempo reale i parametri dell’automobile come ad esempio la temperatura di acqua e olio.

un vero e proprio sistema di diagnostica per vedere in tempo reale i parametri dell’automobile come ad esempio la temperatura di acqua e olio. Manuali: i manuali dell’auto

i manuali dell’auto Grafici: i grafici delle prestazioni

i grafici delle prestazioni Unità di controllo: tutte le unità di controllo disponibili come elettronica del motore, elettronica cambio, elettronica freni, ecc… Per ogni unità possiamo vedere le informazioni, i possibili guasti (possibilità di reset), identificazione avanzata, avere i dati in tempo reale, fare la codifica completa per attivare funzionalità avanzate manualmente, adattamento sempre per effettuare modifica, impostazioni di base, risultato test, accesso sicurezza, grafici, cronologia.

Il nostro test

Dopo aver collegato il dispositivo OBDeleven ad una Cupra Formentor e averlo sincronizzato con l’applicazione mobile dedicata, ho iniziato a esplorare le varie funzioni disponibili. Una delle prime cose che ho fatto è stata attivare la funzione che permette la riproduzione di video in movimento. Questa è una caratteristica che molti desiderano, specialmente per i lunghi viaggi, e con OBDeleven, l’attivazione è stata un gioco da ragazzi.

Un’altra funzionalità che ho trovato particolarmente utile è stata l’attivazione dell’antifurto. Con pochi tocchi sullo schermo del mio smartphone, sono stato in grado di migliorare il sistema di sicurezza del veicolo, rendendolo più resistente ai tentativi di furto. Per fare queste attivazioni ho dovuto consumare dei crediti e acquistarne degli altri.

Un altro aspetto degno di nota è stata la possibilità di effettuare diverse attivazioni senza consumare i crediti in-app. Normalmente, alcune funzioni avanzate richiedono l’uso di crediti, che possono essere acquistati all’interno dell’applicazione. Tuttavia, ho scoperto che è possibile bypassare questa necessità utilizzando codifiche e procedure dettagliate disponibili su vari forum online e siti web specializzati.

Questo approccio “fai-da-te” richiede una certa prudenza e una comprensione di base dei sistemi automobilistici, ma per chi è disposto a investire il tempo per la ricerca e l’apprendimento, può rappresentare un modo efficace per sbloccare funzionalità aggiuntive senza costi aggiuntivi. Ad esempio, sono riuscito a attivare alcune funzioni di comfort e di personalizzazione (ho creato un tutorial nel mio precedente articolo)

E’ fondamentale esercitare cautela quando si utilizzano codifiche e procedure. Un errore nella codifica potrebbe portare a malfunzionamenti o, in casi estremi, danni al veicolo. L’uso di codifiche trovate online può ampliare ulteriormente le già numerose possibilità offerte da OBDeleven, permettendo agli utenti di personalizzare il loro veicolo secondo le proprie esigenze e preferenze, e spesso senza il costo aggiuntivo dei crediti in-app. Possiamo trovarle anche sul forum ufficiale.

Oltre a queste personalizzazioni, OBDeleven mi ha permesso di accedere ai codici di errore della centralina, che ho potuto non solo leggere ma anche cancellare. Questo è estremamente utile per chi vuole risolvere piccoli problemi senza dover necessariamente recarsi da un meccanico.

Ho anche avuto la possibilità di monitorare vari parametri del veicolo in tempo reale, come la temperatura del motore, la pressione dell’olio e i livelli di carburante. Questo tipo di informazioni è inestimabile per chi vuole mantenere il proprio veicolo in condizioni ottimali.

E’ fondamentale sottolineare un aspetto cruciale: apportare modifiche al sistema del veicolo potrebbe avere implicazioni sulla garanzia. Anche se ho notato che è possibile effettuare un backup totale in modo da ripristinare il tutto in caso di errori o problemi. Oltretutto non ho riscontrato nessun problema anche con il vecchio OBDEleven che utilizzavo su Seat Leon dove ho fatto tantissime attivazioni sia manuali che attraverso quelle preimpostate.

Prezzo Dispositivo e crediti

Il prezzo è di 87.77 € ma molto spesso vengono messe delle promozioni che abbassano il prezzo di qualche decina di euro. Sicuramente un prezzo vantaggioso per un dispositivo unico nel suo genere.

I crediti costano:

10 crediti: €2,59

100 crediti: €23,99

500 crediti: €99,99

Tutte le informazioni sono disponibili presso la pagina ufficiale. Il prodotto è disponibile anche su Amazon.

Conclusioni

Dopo aver trascorso un considerevole periodo di tempo a testare OBDeleven sulla Cupra Formentor, posso dire che il dispositivo è un compagno di viaggio tecnologico che offre un mix di funzionalità avanzate e facilità d’uso. È come avere un meccanico al tuo fianco, pronto a darti un quadro dettagliato del tuo veicolo quando ne hai bisogno.

Tra i pregi, la versatilità è sicuramente in cima alla lista. La capacità di leggere e cancellare codici di errore, monitorare parametri del veicolo in tempo reale e attivare una varietà di funzioni aggiuntive è semplicemente straordinaria. L’interfaccia utente dell’applicazione è intuitiva, il che rende l’esperienza accessibile anche per chi non è particolarmente esperto di meccanica o diagnostica automobilistica. La possibilità di effettuare modifiche senza consumare crediti, grazie a codifiche trovate online, è un vantaggio non trascurabile per gli utenti più avventurosi e informati.

Tuttavia, ci sono anche alcuni aspetti che meritano attenzione. Primo fra tutti, l’uso improprio del dispositivo potrebbe portare a problemi di funzionamento del veicolo o, in casi estremi, invalidare la garanzia. Questo richiede un livello di responsabilità e di conoscenza che non tutti gli utenti potrebbero avere. Mentre la possibilità di utilizzare codifiche gratuite è allettante, è anche rischiosa se non si sa esattamente cosa si sta facendo. Oltretutto alcune funzioni potrebbero essere illegali come la possibilità di disattivare la segnalazione della cintura di sicurezza o la modifica di frecce e fari.

OBDeleven è un dispositivo che offre un incredibile rapporto tra costo e funzionalità, rendendo la diagnostica e la personalizzazione del veicolo più accessibili che mai. Tuttavia, come con qualsiasi strumento potente, viene con la responsabilità di utilizzarlo in modo informato e prudente. Se sei disposto a investire il tempo per comprendere appieno le sue capacità e limitazioni, OBDeleven può essere un investimento estremamente gratificante.