La piattaforma Amazon sta proponendo a prezzo scontato lo smartwatch di casa Apple, il più performante ma anche il più costoso esistente.

Stiamo parlando del modello Watch Series 9 GPS con cassa da 45mm. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Apple Watch 9 in offerta su Amazon

Il compagno essenziale per una vita più sana è diventato ancora più potente. Grazie al nuovo chip S9 hai un display superluminoso e un nuovo, magico modo di interagire con Apple Watch senza nemmeno toccarlo. E in più: le funzioni evolute per la salute, la sicurezza e l’attività fisica ti offrono dati utili e ti aiutano quando serve. E le app ridisegnate di watchOS ti danno più informazioni a colpo d’occhio.

Tieni d’occhio il livello di ossigeno nel sangue. Fai un ECG ogni volta che vuoi. Ricevi notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. Guarda quanto durano le tue fasi di sonno leggero, REM e profondo con la funzione “Fasi del sonno”. Scopri dati utili sul tuo benessere generale con il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo. E tieni nota del tuo stato d’animo per sviluppare più consapevolezza emotiva e resilienza.

L’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance. E con il tuo Apple Watch hai 3 mesi gratis di Apple Fitness+. Tutto funziona in sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple. Usa l’Apple Watch per sbloccare automaticamente il tuo Mac. Seguendo questo link potrete acquistarlo al prezzo di 469 euro.