C'è una grande novità con iOS 17.2, risolto un GRAVE problema

Quando viene lanciato un nuovo aggiornamento non è detto che tutto funzioni per il meglio. È chiaro l’esempio di iOS e la sua ultima release arrivata con gli iPhone 15, che non sono stati esenti da problemi di vario genere.

Sono stati tanti gli utenti ad aver segnalato subito dopo il lancio ufficiale di iOS 17 una serie di problemi che non riguardavano solo l’interfaccia. Anche la connessione Wi-Fi sul loro smartphone infatti presentava delle anomalie. Si partiva dalle semplici interruzioni della connessione fino ad arrivare a rallentamenti di svariato genere.

A quel punto diversi addetti ai lavori di altre testate giornalistiche oltre oceano hanno presentato delle segnalazioni ad Apple, mettendo l’azienda a conoscenza del problema in questione. Il colosso di Cupertino avrebbe poi affermato il tutto confermando che si tratta di un bug che verrà risolto con la prossima release iOS 17.2. Almeno questo è quanto segnalato da Apple ai suoi utenti.

Apple sa del problema del Wi-Fi e lo risolverà con iOS 17.2, ecco la sua risposta

“In risposta al tuo feedback, il problema è stato risolto con le modifiche software introdotte nell’ultimo aggiornamento, noto come build 21C5029g. Puoi verificarlo sul tuo dispositivo toccando Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”. Fortunatamente per gli utenti affetti da tale problematica, sembra che il fix sia stato incluso già nella prima beta di iOS 17.2.

La recente release di iOS 17.1 è stata rilasciata la scorsa settimana, ma l’attenzione è ora rivolta all’atteso iOS 17.2, previsto per novembre o dicembre. Questo nuovo aggiornamento porterà numerose novità, tra cui l’anticipata applicazione Diario presentata durante l’evento WWDC 2023.