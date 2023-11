Negli ultimi anni, il mercato della telefonia mobile in Italia è stato caratterizzato dall’arrivo di nuovi operatori, tra cui Iliad, che hanno rivoluzionato il settore. Grazie alla sua offerta competitiva, il gestore virtuale è riuscito a conquistare una fetta di utenti sempre più ampia, donando servizi di alta qualità a prezzi accessibili.

Iliad ha reso la sicurezza e della privacy dei propri utenti un’assoluta priorità, adottando rigorosi protocolli di sicurezza per garantire la massima protezione dei dati personali. L’operatore ha anche investito nella qualità della rete, migliorando costantemente la copertura e la velocità di navigazione. Per invitare i clienti ad abbonarsi ad una delle sue offerte o a restare fedeli alla propria azienda, la società ha offerto loro diversi regali. Tra questi, uno dei più importanti è la possibilità di proteggere il proprio dispositivo da virus e da altri pericoli informatici. Questo servizio, infatti, offre la tranquillità di navigare in sicurezza su internet.

Scegli un piano Iliad ed ottieni la massima sicurezza

Internet è un luogo ricco di informazioni e risorse che possono essere utili per l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità, ma allo stesso tempo può rappresentare una minaccia per la sicurezza e la privacy. Questo è particolarmente importante se si tratta dei per i bambini che navigano in rete, i quali possono facilmente incappare in soggetti inappropriati o pericolosi per la loro età.

Attraverso l’utilizzo di software antivirus e di altre tecnologie avanzate, le aziende possono offrire ai propri utenti la possibilità di navigare in sicurezza su internet e di evitare gli attacchi informatici. In questo modo, le società possono creare un rapporto di fiducia con i propri utenti e aumentare la loro fedeltà. Per tale ragione, molte hanno introdotto il parental control, un servizio che consente ai genitori di impostare delle restrizioni sui dispositivi dei propri figli, bloccando l’accesso a determinati contenuti o siti web.

Grazie alla nuova delibera dell’AGCOM, tutti i gestori telefonici italiani sono obbligati a fornire questa funzione nelle loro offerte di abbonamento. Ciò significa che gli utenti possono scegliere il piano che meglio si adatta alle loro esigenze. È importante ricordare che il parental control non sostituisce la supervisione genitoriale, ma può essere un’utile risorsa.