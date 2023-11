Iliad, NOVEMBRE pieno di GIGA e con un servizio gratis

Diversi gestori italiani stanno cercando di lanciare le migliori offerte proprio in quest’ultimo periodo dell’anno, che risulta uno dei più importanti in assoluto. L’obiettivo sarà come sempre quello di portare via utenti alle altre aziende telefoniche, soprattutto mostrando offerte piene di contenuti e dal costo mensile molto basso. Sono tanti i nomi di rilievo che riescono a iscriversi a questa sorta di gara, cercando in ogni modo di contrastare i gestori virtuali. Questi ultimi sembrerebbero aver preso il sopravvento nell’ultimo anno con offerte straordinarie che durano per sempre agli stessi costi. Proprio per questo motivo, gli altri gestori hanno deciso di abbassare i prezzi mensili proponendo però una qualità nettamente migliore. Iliad è il chiaro esempio di tutto questo, soprattutto con le sue promo mobili.

Ricordiamo infatti che questo gestore che in Italia esiste da circa cinque anni è anche provvisto di un’offerta dedicata alla rete fissa, peraltro molto conveniente. Questa può essere sottoscritta al miglior prezzo solo avendo a disposizione un’offerta come la Giga 150. Si tratta di un’opportunità che ogni mese costa 9,99 €, condizione necessaria per sottoscrivere anche la promo in fibra ottica a 19,99 € al mese.

Questi ultimi mesi del 2023 però saranno necessari per portare dalla propria parte tanti nuovi utenti mobili, soprattutto con la Giga 150.

Iliad: nuove offerte concorrenti in arrivo, ma la Giga 150 è la leader assoluta

Oltre alle offerte già viste durante l’ultimo periodo, Iliad ha riproposto forse la più famosa del suo arsenale. Stiamo parlando della Giga 150.

Al suo interno tutti gli utenti che la sottoscriveranno potranno trovare minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori e soprattutto 150 giga in 5G per navigare. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre.