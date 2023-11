CoopVoce, la promo che AFFONDA Iliad ha 200 GIGA al mese

Per i gestori virtuali risulta quasi un gioco da ragazzi mettere in circolazione tutto il loro arsenale. In realtà non è semplice, visto che le altre aziende stanno prendendo le contromisure giuste per riuscire a contrastarli. Tra i più importanti nel mondo dei virtuali non può che distinguersi il nome di CoopVoce, azienda che infatti ha dato un’ottima impressione.

Il merito è delle sue offerte che sono costantemente piene di contenuti, partendo dai semplici minuti fino ad arrivare ai giga.

CoopVoce va avanti con la sua EVO 200 che scade il prossimo 8 novembre

La nuova EVO 200 non manca in nulla, soprattutto se si valutano i contenuti al suo interno. Innanzitutto si parte da un prezzo molto basso, che peraltro dura per sempre. Come gli utenti che sono già passati dalla parte di questo provider ben sanno, non ci sono brutte sorprese da attendere. Mai prima d’ora infatti CoopVoce ha aumentato il prezzo delle sue promo mobili.

Venendo ai contenuti al suo interno, la EVO 200 consente a tutti di avere minuti, messaggi e giga. Il prezzo mensile è di 7,90 € per sempre, senza alcun costo aggiuntivo. Nel dettaglio, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi, 1000 SMS verso chiunque e infine 200 giga per la navigazione web tutti i giorni usando la rete 4G.

Ovviamente non bisogna dimenticare che ci sono anche altri costi, in realtà solo uno: quello di attivazione. Chi sceglie la EVO 200 di CoopVoce, il primo mese pagherà 17,90 €: 7,90 € per la prima mensilità e 10 € per l’attivazione. Non ci saranno altri costi.