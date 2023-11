Un volantino davvero più unico che raro vi attende proprio in questi giorni da Lidl, infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare della migliore occasione del momento, mettendo così le mani sulla tecnologia quasi gratis, con prezzi che abbassano ulteriormente l’asticella.

La campagna promozionale riprende quanto avevamo già visto nelle precedenti settimane, mettendo sul piatto un risparmio non da poco a disposizione di tutti gli utenti che sceglieranno di approcciarsi ai negozi fisici in Italia, prestando particolare attenzione a quelle che potrebbero essere le limitazioni in merito alle scorte disponibili.

Lidl, offerte incredibili con il nuovo volantino

Ottime occasioni per risparmiare da Lidl con prezzi che partono anche da soli 5 euro, come ad esempio per l’acquisto della torcia a LED, ma anche la lampada frontale a LED che costa solamente 2,99 euro. Gli sconti, che ricordiamo sono disponibili fino alla chiusura odierna dei negozi, prevedono poi la possibilità di accedere ad un trapano a colonna, che costa 199 euro, una smerigliatrice a mandrino oscillante, il cui prezzo si aggira attorno ai 149 euro, ma anche un buonissimo compressore da 24 litri, disponibile oggi all’acquisto con un esborso finale di 129 euro.

Da notare che la maggior parte dei prodotti è corredata dalla garanzia di 2 anni, esistono però alcuni modelli, appositamente contrassegnati, che dispongono di una estensione della suddetta garanzia fino al raggiungimento di 3 anni complessivi. Controllate il tutto nelle pagine sottostanti per risparmiare al massimo da Lidl.