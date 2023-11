Sony è pronta ad invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia e di elettronica generale, i prezzi disponibili su Amazon sono fortemente scontati rispetto al passato, e riescono così a catturare l’attenzione di un pubblico sempre crescente ed attento elle proprie esigenze.

Molto interessante è la promozione applicata sul Sony SRS-XB100, uno speaker bluetooth dalle piccole dimensioni, perfetto per essere utilizzato in mobilità, in quanto raggiunge soli 7,6 x 7,6 x 9,5 centimetri, con un peso di 274 grammi, ma allo stesso tempo risulta essere particolarmente potente e di livello superiore alla fascia di prezzo di posizionamento.

Sony, l’altoparlante bluetooth è davvero economico

Godere di ottima musica spendendo relativamente poco, tutto questo è possibile con il prodotto disponibile su Amazon, infatti parte da un listino di 64,90 euro, che viene ridotto del 32% dallo stesso sito di e-commerce, raggiungendo un valore finale che si aggira attorno ai 43,99 euro.

Il prodotto nasce per essere utilizzato in mobilità, per questo motivo ha certificazione IP67, che significa resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere, sebbene presenti nella parte inferiore una porta extra-bass, nata appunto per amplificare al massimo le basse frequenze. Sulla superficie è ad ogni modo presente un microfono con Echo Cancelling, per migliorare al massimo la resa audio durante le chiamate, mentre la batteria, ricaricabile tramite la porta USB-C, dovrebbe garantire una autonomia di circa 16 ore di utilizzo continuative.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dall’estrema leggerezza, il che ne facilita il trasporto e l’utilizzo in mobilità. Su Amazon si possono trovare quattro colorazioni differenti, se interessati consigliamo di controllare direttamente aprendo il link che vi abbiamo inserito poco sopra.