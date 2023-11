CoopVoce, sta SCADENDO la EVO 200: ecco quanto manca

Non serve spiegare troppo quanto sia importante guardarsi intorno nel mondo della telefonia mobile. Rispetto al passato sono stati modificati diversi aspetti di quest’ambito, con un gran numero di gestori che sono stati in grado di imporre il loro ritmo pur essendo sottovalutati. Quando, fino a sette o otto anni fa si parlava dei provider virtuali, gli utenti si rifiutavano categoricamente di sottoscrivere le loro offerte. Probabilmente non erano ancora pronti ad accettare una realtà che ben presto sarebbe diventata di gran rilievo.

Proprio i gestori virtuali, che oggi sono innumerevoli, vantano tantissime opportunità all’interno delle loro offerte mobili e a dimostrarlo sono alcuni nomi in particolare. Tra questi c’è di diritto anche quello di CoopVoce. In questo caso si tratta di un gestore che difficilmente perde la sfida con altre aziende del settore, soprattutto per alcuni aspetti. Il primo è legato sicuramente ai prezzi di vendita mensili che sono talmente bassi da attirare anche i più restii. Il secondo aspetto invece è da attribuire alla durata nel tempo, siccome le offerte sottoscritte non cambiano mai il prezzo. Il terzo aspetto è quello della generosità dei contenuti, siccome ci sono tantissimi giga a disposizione spesso con minuti illimitati e con qualche SMS.

CoopVoce: ecco la EVO 200 che dura fino all’8 novembre con tutto incluso

All’interno di questa promozione mobile di CoopVoce, c’è davvero di tutto. Si parte come sempre dalle telefonate che vedono la possibilità illimitata di chiamare chiunque, mentre per quanto riguarda i messaggi si arriva a 1000 SMS.

Inoltre ecco 200 giga disponibili in 4G per navigare sul web per un prezzo totale di 7,90 € mensili.