Una serie di telecamere “killer” installate agli incroci continua a multare tantissimi utenti della strada attraverso l’uso delle telecamere appartenenti ai famigerati T-Red. Questi dispositivi sono pesanti per impedire agli automobilisti di attraversare l’incrocio con il rosso. Un nobile intento che però con il tempo sta prendendo una piega preoccupante. Infatti, in molti casi le telecamere pensate per segnalare delle infrazioni sono invece diventate un modo per fare cassa. Quindi a ricevere le multe sono anche gli automobilisti che, per esempio, superano di qualche centimetro la linea di arresto.

Occhio alle telecamere ai semafori

Certo, è importante rispettare pienamente le norme della strada, ma ci sono anche occasioni in cui non sempre è possibile farlo al 100% e uno “sgarro” di qualche centimetro non rappresenta una reale infrazione delle norme della strada. In molti hanno supposto che quello delle telecamere fosse solo un modo per fare cassa e che punisse anche chi non compie un’infrazione vera e propria. Ecco perché può essere molto utile riuscire a capire quando la telecamera è attiva.

Il T-Red letteralmente non lascia scampo. La sanzione è immediata anche se non si supera davvero la linea di arresto e si viene sanzionati al pari di chi passa con il rosso. La sanzione, che arriva a casa, può andare da un minimo di 42 euro ad un massimo di 173 euro. Questi sono i costi attuali, ma presto potrebbero cambiare quando entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada che dovrebbe arrivare a breve.

Per riuscire ad evitare questo scenario bisogna capire quando davvero le telecamere sono in funzione e su quali semafori sono installate. È piuttosto semplice farlo. Prima di tutto dobbiamo prestare attenzione a possibili precedenti avvisi. Infatti, di solito, le T-Red dovrebbero essere precedute da un avviso di telecamera. Proprio come accade per la presenza degli autovelox. Se per caso il cartello non è presente la multa può essere contestabile. Ovviamente, non c’è nulla di certo e tutto dipende dal giudice in questione. Inoltre, oltre ad aver controllato la presenza del cartello possiamo fare attenzione al colore del semaforo. Infatti, quando il semaforo è giallo lampeggiante la telecamera è spenta e non può fare multe. Questo vale anche se passiamo con il giallo fisso prima che scatti il rosso. Anche in questo caso la telecamera e spenta e non corriamo rischi.