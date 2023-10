Ajax è uno dei produttori di sistemi di sicurezza più popolare e affidabile sul mercato. Pochi giorni fa ha tenuto un evento durante il quale ha presentato una serie di nuovi prodotti interessanti. Tra questi spiccano tre telecamere (TurretCam, BulletCam, e DomeCam Mini), e un nuovo videoregistratore di rete Ajax NVR.

Le nuove telecamere Ajax

Come detto, Ajax ha presentato tre nuove telecamere, ognuna di esse dotata di quattro possibili configurazioni con la possibilità di scegliere tra una lente con un angolo di visione di 85 gradi o di 110 gradi, il tutto con una risoluzione di 3 o 4K. I nomi delle telecamere sono TurretCam, BulletCam, e DomeCam Mini e sono dotate di True WDR. Quest’ultima è una tecnologia che coinvolge direttamente hardware e software correggendo l’illuminazione irregolare di scene complesse. Il processo avviene fotogramma per fotogramma e in tempo reale mostrando una grande capacità di adattarsi ai diversi cambiamenti di luce.

Inoltre, tutte le telecamere sono dotate di un microfono digitale capace di utilizzare un sistema di cancellazione del rumore personalizzato. I microfoni sono conformi alla classe di protezione IP65 in grado di resistere anche alle condizioni atmosferiche più avverse.

Le telecamere utilizzano il server Ajax Cloud per riuscire a trasmettere gli eventi del sistema. Quest’ultimo utilizza la tecnologia proprietaria JetSparrow per riuscire ad effettuare trasmissioni di dati video molto più rapide di tipo peer-to-peer. I dati sono coperti da crittografia TLS. Ma c’è di più. Ajax ha deciso di introdurre sistemi che usato l’AI come base.

Ulteriori dettagli sulle telecamere

Attraverso funzionalità di analisi AI le telecamere sono in grado di rilevare e riconoscere determinati oggetti, come ad esempio essere umani, veicoli e animali. In questo modo il sistema di sorveglianza può registrare solo eventi rilevanti, conservando lo spazio di archiviazione.

Le telecamere Ajax inoltre sono dotate di soluzioni legate alla sicurezza che si basano su un sistema di autenticazione senza password, tramite mTLS. Questo sistema garantisce il collegamento di ogni telecamera a un solo spazio, con un tipo di interazioni autorizzate da certificati crittografati.

Infine, le telecamere di Ajax sono attente anche a soluzioni di monitoraggio. Infatti, l’azienda offre una sceda Videowall in grado di combinare gli ultimi frammenti delle telecamere IP e dei rilevatori della serie MotionCam. In questo modo si offre una visione completa di tutto lo spazio. Inoltre, i sistemi di ricerca nell’archivio e di video-verifica permettono di trovare velocemente e senza problemi qualsiasi video che si desidera trovare.

Tutte e tre le telecamere e le loro relative versioni sono disponibili per essere ordinate presso tutti i centri specializzati dell’azienda.

Il videoregistratore di rete Ajax

Ajax NVR è il videoregistratore di rete che rappresenta la sinergia tra videosorveglianza e i sistemi Ajax. La velocità di risposta del sistema è particolarmente elevata e assicura un accesso immediato all’archivio video in qualsiasi luogo ci si trovi.

Questo viene reso possibile grazie alla già citata tecnologia di trasmissione JetSparrow con crittografia TLS. Mentre l’ampia compatibilità del sistema permette a (quasi) tutte le telecamere IP di integrarsi con i sistemi di protezione contro intrusioni e automazioni.

Anche il NVR è disponibile per essere ordinato presso tutti i centri specializzati.