Sembra che una delle prossime versioni di Gboard per dispositivi Android regalerà ai suoi utenti un’interessante e utile funzione per la scansione del testo. Tramite questo strumento infatti sarà possibile scansionare un testo utilizzando la fotocamera del proprio smartphone. La novità è stata scovata nel build beta più recente dell’applicazione e per il momento non è disponibile per tutti. Le anticipazioni però sono davvero interessanti e promettono un aggiornamento molto utile per tutti gli utenti che necessitano di questo tipo di strumenti. Vediamo insieme quali sono i dettagli trapelati fino ad ora.

Gboard lancia la sua funzione per la scansione del testo

La versione 13.06.04 dell’ultima beta di Gboard nasconde al suo interno una funzione particolare legata all’uso della fotocamera. Secondo quanto è stato riportato nel canale Telegram Google News, la più recente build della tastiera Google include una nuova funzione. Questa è stata chiamata “Scan Text” ed è stata integrata attraverso l’uso di un nuovo tile nella barra degli strumenti. Infatti, prendo su questo tile si aprirà l’app fotocamera. Sulla schermata apparirà una dicitura che inviterà gli utenti a scattare una foto al testo che deve essere scansionato.

Una volta scattata la foto, l’app è in grado di evidenziare il testo riconosciuto e fornisce la possibilità di selezionare il testo ed inserirlo all’interno della propria digitazione. Ovviamente la funzione è decisamente utile proprio perché parliamo di una tastiera. La funzione ha fatto la sua apparizione, come detto, nella versione 13.06.04 beta di Gboard e quindi è disponibile solo per alcuni utenti. Per il momento quindi si cela dietro il flag “enable_ocr”, ma essendo già funzionante potrebbe arrivare a tutti gli utenti già con le prossime versioni.

Le prossime versioni della tastiera potrebbero dunque essere implementate ufficialmente con questa funzione. Purtroppo, non ci sono ancora state dichiarazioni ufficiali su una possibile data di lancio. Google mantiene il silenzio stampa sul rilascio della nuova versione mentre tutti gli utenti appassionati non vedono l’ora di poter provare questa nuova funzione. Mentre aspettiamo l’arrivo di maggiori informazioni, possiamo solo verificare di scaricare il build più recente di Gboard e aspettare i nuovi aggiornamenti. Se invece non riuscite ad aspettare potete aderire al programma beta per poter sperimentare in anticipo tutte le novità in arrivo per Gboard così come per altri prodotti Google.