NZXT ha presentato i nuovi case H6 Flow e H6 Flow RGB pensati per i gamer e per coloro i quali cercano un case dal design elegante e minimale. Si tratta di case appartenenti alla tipologia Mid-Tower ATX a doppia camera, ottimi per le configurazioni più elaborate pensate per l’utilizzo ad alti livelli.

Infatti, H6 Flow nasce con l’intento di combinare perfettamente prestazioni ed estetica. I designer lo hanno progettato per offrire una visione ampia e continua grazie a due pannelli in vetro temperato che ricoprono la parte frontale e laterale, una soluzione elegante e visivamente intrigante.

Le dimensioni compatte del case assicurano il perfetto raffreddamento delle componenti interne, garantendo l’ottima finestra di utilizzo anche durante le sessioni di gioco più impegnative. Grazie all’architettura a doppia camera, il pannello frontale presenta una angolazione unica che permette di ospitare tre ventole da 120 mm, anche RGB per la versione H6 Flow RGB.

Inoltre, sono presenti due ventole da 140 mm alla base del case per raffreddare direttamente gli elementi che generano maggiore calore come la scheda grafica. La gestione del flusso d’aria interno è pensata nei minimi dettagli, come dimostrano i pannelli perforati dal nuovo design.

Il case H6 Flow presenta, anche, degli ampi canali per il passaggio dei cavi con strap di fissaggio. In questo modo sarà possibile effettuare tutte le operazioni di cable management per fissare al meglio i cavi e aumentare l’ordine interno. Questa soluzione favorisce anche le possibilità di upgrade, potendo avere facile accesso alle componenti interne, senza dover smontare tutta la build.

Gli ingegneri NZXT hanno voluto rendere il case adatto ad ogni build. Il pannello superiore supporta radiatori fino a 360 mm mentre le GPU possono arrivare fino a 365 mm, con la possibilità di montare le schede video sia in orizzontale che in verticale grazie all’apposito accessorio.

I colori disponibili per H6 Flow e H6 Flow RGB sono Bianco opaco e Nero opaco mentre il prezzo consigliato di vendita cambia tra le due versioni. Il case H6 Flow è proposto a 109.99 euro mentre la versione RGB è disponibile a 134.99 euro. La disponibilità è immediata con la possibilità di acquisto direttamente dal sito ufficiale.